Rosenmontagsumzug Arenrath

ARENRATH (teu) Unter dem Motto „Wie damals im Wilden Westen - ohne Motor geht's am Besten“ sorgten diesmal beim Rosenmontagsumzug des KV Arenrath „Drinnen un Driewer“ ausschließlich Fußgruppen für gute Stimmung. So musste die Kutsche mit Manneskraft gezogene werden und der Indianer-Häuptling zog sein Tipi hinter sich her. Die Zuschauer konnten zehn fantasiereiche Ideen bestaunen und die Kinder ohne Abgasgeruch kiloweise Süßigkeiten sammeln.

