Umzug Berglicht

Zuckerbäcker, Piraten und ein schwebender Mönch - am Rosenmontag zog ein buntes Volks durch Berglicht. Ein Dutzend Fußgruppen und Motivwagen machten sich von der Kirche aus auf den Weg hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend wieter gefeiert wurde. weniger

Zuckerbäcker, Piraten und ein schwebender Mönch - am Rosenmontag zog ein buntes Volks durch Berglicht. Ein Dutzend Fußgruppen und Motivwagen machten sich von der Kirche aus auf den Weg hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend wieter gefeiert wurde.

Zuckerbäcker, Piraten und ein schwebender Mönch - am Rosenmontag zog ein buntes Volks durch Berglicht. Ein Dutzend Fußgruppen und Motivwagen machten sich von der Kirche aus auf den Weg hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend wieter gefeiert wurde. weniger

Zuckerbäcker, Piraten und ein schwebender Mönch - am Rosenmontag zog ein buntes Volks durch Berglicht. Ein Dutzend Fußgruppen und Motivwagen machten sich von der Kirche aus auf den Weg hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend wieter gefeiert wurde.

Zuckerbäcker, Piraten und ein schwebender Mönch - am Rosenmontag zog ein buntes Volks durch Berglicht. Ein Dutzend Fußgruppen und Motivwagen machten sich von der Kirche aus auf den Weg hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend wieter gefeiert wurde. weniger

Zuckerbäcker, Piraten und ein schwebender Mönch - am Rosenmontag zog ein buntes Volks durch Berglicht. Ein Dutzend Fußgruppen und Motivwagen machten sich von der Kirche aus auf den Weg hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend wieter gefeiert wurde.

Zuckerbäcker, Piraten und ein schwebender Mönch - am Rosenmontag zog ein buntes Volks durch Berglicht. Ein Dutzend Fußgruppen und Motivwagen machten sich von der Kirche aus auf den Weg hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend wieter gefeiert wurde. weniger

Zuckerbäcker, Piraten und ein schwebender Mönch - am Rosenmontag zog ein buntes Volks durch Berglicht. Ein Dutzend Fußgruppen und Motivwagen machten sich von der Kirche aus auf den Weg hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus, wo anschließend wieter gefeiert wurde.

Umzug Berglicht Das lecker aussehende Zuckerbackwerk auf diesem Wagen können die Zuschauer beim Rosenmonatgszug in Begrlicht zwar leider nicht verkosten, weil es sich hier nur um Ausstellungstücke handelt. Aber die närrische Crew hat genügend andere Köstlichkeiten dabei, um sie an die Menge zu verteilen. Insgesamt machen sich an diesem Nachmittag ein Dutzend Fußgruppen und Wagen auf den Weg vond er Begrlichter Kirche hinunter ins Dorfgemeinschaftshaus. Dort wird anschließend weietr gefeiert.