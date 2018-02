Umzug Bettenfeld

Närrische Flora und Fauna in Bettenfeld Zum Glück sind sie ja hart im Nehmen, die Eifeler, und so ließen auch die Bettenfelder Narren und ihre Gäste aus den dem Umland sich von Schnee und Kälte die Laune nicht verderben. Bei 25 Wagen und Fußgruppen herrschte am Anfang ein wenig Gedränge in dem karnevalerprobten Eifelort, aber Teilnehmer und Zuschauer hatten viel Spaß, als sich angefangen vom Musikverein Meerfeld bis zu den Pickließemer Cowboys alles in den aufwändig gestalteten Wagen und Kostümen in Bewegung setzte. Und so zogen Biene Maja, die Bettenfelder Vogelscheuchen, Matrosen, Westernladys und Co. in die Halle, wo sich wieder warmgefeiert werden durfte.

Närrische Flora und Fauna in Bettenfeld Zum Glück sind sie ja hart im Nehmen, die Eifeler, und so ließen auch die Bettenfelder Narren und ihre Gäste aus den dem Umland sich von Schnee und Kälte die Laune nicht verderben. Bei 25 Wagen und Fußgruppen herrschte am Anfang ein wenig Gedränge in dem karnevalerprobten Eifelort, aber Teilnehmer und Zuschauer hatten viel Spaß, als sich angefangen vom Musikverein Meerfeld bis zu den Pickließemer Cowboys alles in den aufwändig gestalteten Wagen und Kostümen in Bewegung setzte. Und so zogen Biene Maja, die Bettenfelder Vogelscheuchen, Matrosen, Westernladys und Co. in die Halle, wo sich wieder warmgefeiert werden durfte. weniger