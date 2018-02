Umzug Klausen

Was da wohl drinsteckt? In Klausen sind die Überraschungseier los. Klausen Panzer, uniformierte Männer und Frauen und U-Boote in Klausens Straßen - das gibt es zum Glück nur an Fastnacht. 12 Wagen und sieben Fußgruppen formierten sich am Samstag Nachmittag zu einer äußerst bunten Truppe. Von Michael Jacksons Thriller bis zu kleinen Fröschen, lebenden Überraschungseiern und lustigen Insekten war alles vertreten. Drei Musikvereine, heiße und kalte Getränke und ein großes Publikum vervollständigten den gekonnten Klausener Narrenmix.

