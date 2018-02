Umzug Malborn

Umzug Malbron Malborn cst In Malborn haben sich die Narren am Samstag auf den Weg durch die Gemeinde begeben. 13 Fußgruppen und Wagen haben die zahlreichen Besucher am Straßenrand mit Süßigkeiten versorgt. Themen sind unter anderem Disney-World, Wikinger, die Minions und ein Knast gewesen, in den sich die Malborner Jugend selbst verfrachtet hat. Unter den teilnehmenden Aktiven haben sich auch Narren aus Hilscheid und Damflos befunden. Umzug Malbron Malborn cst In Malborn haben sich die Narren am Samstag auf den Weg durch die Gemeinde begeben. 13 Fußgruppen und Wagen haben die zahlreichen Besucher am Straßenrand mit Süßigkeiten versorgt. Themen sind unter anderem Disney-World, Wikinger, die Minions und ein Knast gewesen, in den sich die Malborner Jugend selbst verfrachtet hat. Unter den teilnehmenden Aktiven haben sich auch Narren aus Hilscheid und Damflos befunden. weniger

