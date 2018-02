Umzug Plein

Waldschlösschen, Weltpolitik und die Pleiner Bian In Plein traf sich am Sonntag wieder alles, was in der närrischen Eifel Rang und Namen hat. Angeführt vom Lokalmatador, der "Pleiner Bian", zogen Hippies, Glücksbärchis, Fledermäuse, sportliche und bunte, große und kleine Clowns, Rothäute und Bleichgesichter durch die Straßen, insgesamt fast 170 Teilnehmer. Wichtiges Thema war die Neuigkeit aus dem Waldschlösschen und man wagte sich auch an die Weltpolitik: Im beklopptesten Kindergarten der Welt spielen Trump, Erdogan und Kim Jong-un mit Raketen, während Merkel und Schulz den gemeinsamen Weg suchen.

