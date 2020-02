Ende der Session 2020: Fastnacht wurde in Kyllburg verbrannt KYLLBURG (RH) Die Kyllburger Fastnachter haben am Dienstagabend traditionell die „Foasicht“ verbrannt. Mit Musik und Tanz des MV Kyllburg und unter Begleitung der Gardemädchen zogen der Freiherr von Schawen mit der gesamten Schawenmannschaft kreisförmig über die beiden Kyllbrücken, um am Ende den Strohhahn anzuzünden und ihn brennend den Fluten der Kyll zu übergeben. Damit ist dann die Fastnachtssession der Kyllburger Karnevalisten beendet. Der Freiherr von Schawen ist eine Kunstfigur und närrisches Oberhaupt der Kyllburger Fastnacht. Er tritt stets als Dreigestirn mit Hanswurst und Schwarzem auf. Zu seiner sogenannten Schawenmannschaft gehören zusätzlich zwei Pagen. Das Verbrennen der Fastnacht findet immer wieder am Dienstagabend statt.