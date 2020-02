Fastnachtsumzug in Badem: Zurück zu den Wurzeln, so scheint die Devise in Badem zu lauten. Statt großer Traktoren und laut lärmenden, hohen Wagenaufbauten zog der Karnevalsumzug mit 18 Fuß- und Wagengruppen durch die Straßen von Badem. Musikvereine, Tanz- und Motivgruppen bestimmten das Bild. Und das hat den vielen Zuschauern am Straßenrand durchaus gefallen. So gab es eine feucht fröhliche Stimmung. Die setzte sich bei der anschließenden Party in der bunt dekorierten „Deppenfleckerhalle“ fort. Dort gab es Tanzdarbietungen und flotte Musik von DJ „Mäx“.