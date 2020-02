Ausgelassene Stimmung beim Karnevalsumzug am Samstag in Oberkail: Gleich fünf Musikkapellen aus der Umgebung sorgten für flotte Karnevalsmusik, zu der die Zuschauer an den Straßen kräftig mitsangen und schunkelten. Insgesamt 24 Fuß- und Wagengruppen zogen so durch Oberkail und thematisierten dabei aktuelle Themen wie Umweltschutz und Filialschließungen bei den Banken. Im Anschluss wurde im Haus von Kail noch zünftig weitergefeiert.