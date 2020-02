Jeck durch die Nacht in Gondenbrett: Die Mutter aller Nachtumzüge in der Eifel hatte am Freitagabend leichte Verspätung wurde aber von den zahlreichen Narren aber Straßenrand frenetisch begrüßt. Rund 30 Karnevalswagen boten die Vereine der Region auf der Kamelleregen schien nicht enden zu wollen. Traditionell wurde im riesigen Festzelt in Gondenbrett nach dem Zug bis in die Puppen weitergefeiert.