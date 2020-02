"Büdesheim Ahoi" hieß es gestern Nachmittag in dem Eifelort - und die Narren ließen sich auch von Wind und Regen die Freude am närrischen Treiben nicht vermiesen. Ob auf dem Narrenschiff des Karnevalsvereins, der fahrbaren Burg der "Wallbü Ritter" oder bei den bunten Märchenfiguren rund um Rotkäppchen und den bösen Wolf, es herrschte - dem Wetter trotzend und gut eingepackt - ausgelassener Frohsinn bei den Gruppen um den Büdesheimer Karnevalsprinz Patrick I. und ebenso bei den Zuschauern am Straßenrand. So zog der närrische Lindwurm durch den Ort mit Ziel Dorfgemeinschaftshaus, wo bis zu später Stunde in den Rosenmontag reingefeiert wurde.