(sn) Im Gasthaus zur Post ist am Karnevalssonntag großer Treff aller aktiven Karnevalisten in Büdesheim. Darunter sind auch die Büdesheimer Musikanten (in Originaluniformen aus den 70er Jahren), die in diesem Jahr 120-jähriges Bestehen feiern und Werbung machen für das Kreismusikfest, das vom 25. bis zum 27. Mai in Büdesheim ausgetragen wird. ⇥Foto: Stefanie Glandien