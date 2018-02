Die Welt in Kruchten ist bunt

Karnevalsumzug in Kruchten

(red) Einen schönen, familiären Umzug nach dem Motto: „Nach vorne in die Vergangenheit Teil zehn“ hat der KV Kruschta Hunekäp organisiert. Am Sonntag zogen die Wagen und Gruppen um 14.30 Uhr durch das 400 Seelen-Dorf Kruchten in der Südeifel.⇥ Foto: Erich Riewer

FOTO: Erich Riewer / TV