(sn) In Lützkampen zogen 29 Gruppen durch das Dorf. Darunter die Lützkampener Frauen (Foto), die Spielgemeinschaft GLÜ (Lützkampen, Großkampen und Üttfeld) und die Jugendlichen.Nach dem Umzug ging es in die Turnhalle mit der Live Band Hello und DJ Music Factory. Im Dorfgemeinschaftshaus stieg für die kleinen Jecken die Mini-Party mit Hüpfburg und Bällebad.