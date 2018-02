Rosenmontagsumzzg

Rosenmontagszug Neidenbach NEIDENBACH (rh) Die Neidenbacher Frösche sind nicht nur im Saalkarneval engagiert, sondern stellen auch in jedem Jahr einen sehenswerten Rosenmontagszug auf die Beine. So auch am Rosenmontag, als rund ein Dutzend Fuß- und Wagengruppen durch den Ort zogen. Gefeiert wurde anschließend in den Kneipen des Ortes. Rosenmontagszug Neidenbach NEIDENBACH (rh) Die Neidenbacher Frösche sind nicht nur im Saalkarneval engagiert, sondern stellen auch in jedem Jahr einen sehenswerten Rosenmontagszug auf die Beine. So auch am Rosenmontag, als rund ein Dutzend Fuß- und Wagengruppen durch den Ort zogen. Gefeiert wurde anschließend in den Kneipen des Ortes. weniger

