Karnevalsumzug in Fließem Am Montag zog der Karnevalsumzug durch Fließem. Zum Glück für die Narren auf und an den Straßen des Ortes blieb es am Nachmittag weitgehend trocken. Mehr als ein Dutzend Wagen und Fußgruppen zogen durch das Dorf und wurden von mehreren hundert Schaulustiger gefeiert. Unser Bild zeigt die gut gelaunte Gruppe der Frauengemeinschaft Fließem in ihren orientalischen Kostümen.