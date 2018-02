Biewener Hoahnen auf dem Highway to Helau

Die Turnhalle war am Samstag voll in Biewer und zum 66. Mal ließen es die Narren krachen. Mit Gästen aus anderen Ortsteilen und deren Tanzgruppen gab es tolle Partystimmung. Von Christian Sprau

Seit 66 Jahren ist der Heimatpflegeverein in Biewer etabliert. In Anspielung auf die Route 66 feiern die Biewener Karnevalisten – der Biewener Hoahnen 1952 e.V. – mit dem Motto Highway to Helau die fünfte Jahreszeit.

Das Highlight auf der Kappensitzung waren dabei die Tanzeinlagen von der kleinen Kindergarde Biewer, den Tanzclowns aus Schweich und dem Chaosteam. Die Tanzclowns tanzten zu einem Medley aus verschiedenen Songs und das Chaosteam hatte sich einen Mix aus Après-Ski-Hits ausgesucht, der unter dem Thema Hüttenzauber fantasievoll auf der Bühne umgesetzt wurde.

Die Sitzung war insgesamt ein bunter Mix aus verschiedenen Themen und machte den Abend zu einem abwechslungsreichen Ereignis.

Der Elferrat ehrte auf amüsante Art und Weise seine zwei Neumitglieder

Gerd Biedinger und Volker Casel. Auf der Bühne diskutierten die Mitglieder des Elferrats darüber, was ein perfektes Neumitglied so mit sich bringen muss und stellten am Ende eine seltsam anmutende Kontaktanzeige zusammen, die auf „Pferdeschwanz, gut gebaut und viele Schwestern“ abzielte.

Kurt Backes und die Ortsvorsteherin aus Pfalzel, Margret Pfeiffer-Erdel, wurden als Ehrenmitglieder mit Orden ausgezeichnet.

Die Band Fun 2.0 trat ebenfalls auf und sorgte in der Turnhalle der Grundschule in Biewer für gute Stimmung.

Sitzungspräsidentin Sabine Kellersch moderierte mit viel Humor und witzigen Anekdoten die Sitzung. Sie empfing auch die vielen Gäste aus anderen Ortsteilen, zum Beispiel aus Schweich. Zum 66-jährigen Jubiläum brachten die Karnevalsdelegationen Glückwunsche und Geschenke mit.

Der Karnevalsverein bedankte sich bei den vielen Helfern mit Orden. Die Feuerwehr half an der Getränketheke aus. Der Dank der Biewener Hoahnen galt auch den Technikern, Kassenwarten und den Helfern bei Auf- und Abbau.



Die Akteure: Sitzungspräsidentin: Sabine Kellersch, Co-Moderator: David Leinen, Elferrat, Vorstand und Vereinsausschuss, Biewerer Kindergarde, Ehrenmitglieder: Kurt Backes, Margret Pfeiffer-Erdel, Gerhard Blum und Christa Labahn (Büttenreden), Chaosteam, Herminchen, Männerballett Kell am See, Tanzclowns, Fun 2.0, Garde Butzweiler, Tanzgruppe Die Oldies, Männerballett Biewer, KG Onner Ons, SKV Schweich.

Ernennungen zu Ehrenmitgliedschaft: Volker Casel, Gerd Biedinger, Trainerinnen und Betreuerinnen: Cindy Wengler, Vanessa Nerling, Susi Nerling, Babsi Schlegel (Garden von Biewer), Dany Schmitt (Männerballett Biewer), Martina Stadtler (Die Oldies).