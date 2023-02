Karneval : 44 Jahre KC Wasserliesch: Reden, Ballett und Gesang

Foto: TV/CM photography Christine May

Wasserliesch (red) „Wir begrüßen euch zu unserer ersten Jubiläumssitzung ‚44 Jahre KCW‘ mit einem dreifachen O-Ma-Mo-Pabo“, so startete der Karnevalsclub (KCW) Wasserliesch am Samstag in den erfolgreichen und ausverkauften Abend.