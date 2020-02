Schon von weitem erkennt man die bunten Zirkuszelt-Kuppeln ihres Wagens. Jongleure, Pantomime, Clowns und Kraftprotze: Nachdem die Karnevalfreunde Fell im vergangenen Jahr mit einem aufwändigen Harry Potter-Wagen überzeugen konnten, ist in dieser Session "Zirkus" ihr Motto. Rund 17 Wagen und 200 Aktive nahmen an dem Umzug am Sonntag in Fell teil. Mit dabei war der Karnevals-Club "Grün-Weiss" Euren, die Top Gun-Fliegerstaffel aus Bekond, eine Lucky Luke und Daltons-Gruppe sowie eine Asterix und Obelix-Gruppe mit einem römischen Streitwagen.