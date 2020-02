Beim Fastnachtsumzug am Sonntag in Geisfeld werden die Narren an der Strecke ordentlich durchgepustet. Die eine oder andere Windböe fegt durch den Hochwaldort. Die Stimmung der Zugteilnehmer kann das nicht trüben. Etwa ein Dutzend Wagen und Gruppen zieht durch die Straßen. Mit dabei: gruselige Clowns und rüstige Großmütter. Ein beliebtes Thema: Die Windräder und der Aussichtsturm von Rascheid, den die Geisfelder einfach als mobile Version nachgebaut haben.