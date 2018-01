Wo ein Bauer zum Philosophen wird

Auf dem närrischen Bauernhof der Poar wird nicht nur ausgelassen gefeiert. Da denkt auch ein Landwirt singend über die Groko nach. Von Silke Jessen

Sie sind mittendrin im ausgelassenen Treiben auf dem Narrenhof: Die 150 Gäste aus Hinzenburg, Ollmuth, Schöndorf, Bonerath und Holzerath. Gemeinsam feiern sie die erste Kappensitzung der Narretei der Pfarrei Schöndorf nach dem Motto: „In der Poar da ist was los, Fastnacht auf dem Bauernhof.“ Da radelt die charmante Moderatorin Katharina Berens mitten durch das Narrenvolk, während eine zünftige Magd mit weißer Rüschenhaube keck das närrische Geschehen aus der Höhe verfolgt. Und ein stolzer roter Hahn mit geschwollener Brust auf dem Dach stolziert.

Natürlich dürfen auf solch einem Narrenhof urwüchsige Bauersleute nicht fehlen. Während Gerlinde Koll und Petra Hennen als Tochter und Vater so mancherlei Deftiges im Zwiegespräch auspacken, glänzt Andre Werhan als singender Bauer in der Bütt. Den Hit „Verdammt, ich lieb dich“ von Matthias Reim münzt er gekonnt auf die Koalitionsverhandlungen der Groko um und singt: „Verdammt ich will dich, ich will dich nicht. Ein Ende ist nicht in Sicht. Ich glaub, die haben alle `nen Stich.“ Auch kämpft er singend für den Erhalt der Schöndorfer Schule und erntet viel Zustimmung und Applaus des ausgelassenen und fröhlichen Publikums. Tolle Show- und Gardetänze und Hits von Heino, Marianne Rosenberg und Mallorca-Stars begeistern die Gäste und sorgen für Bombenstimmung.

Aktive: Moderation: Jörg Mokelke, Katharina Berens, Elferrat, Vorträge: Petra Hennen, Gerlinde Koll, Evi Merten, Inge Werhan, Sabine Fass, Kevin Zimmer, Klaus Weber, Uwe Linz, Benni Leis, Stefan Schmitt, Thomas Simacek, Tänze: Jugendgarde, Trainerinnen: Sarah Weber, Lea Willems, Christina Mergens, Seline Hisgen, Große Garde, Trainerinnen: Carolin und Katharina Berens, Showtanz, Trainerin: Hannah Weber, Männerballett, Trainerin: Nicole Jäckels, Hitparade: Astrid Jonas, Bettina Rommelfanger, Doris Werhan, Edith Fass, Inge Werhan, Mechthild Falk, Sabine Fass, Susanne Mokelke, Steffi Butterbach, Uschi Poth, Johanna Mart, Waltraud Marth, Singender Bauer: Andre Werhan, Band Spätschicht, Technik: Udo Philippi, Marcel Reuland.

Termine: Die zweite Kappensitzung findet am 3. Februar um 19.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Schöndorf statt.