Karnevalsumzug in Bekond 2020

Die Karnevalsfreunde Bekond haben mit ihrer "Fliegerstaffel Top Gun" ihren eigenen Kampfjet zum Umzug mitgebracht. Der selbstgebaute Flieger lässt sich hydraulisch hoch und runter fahren und kann sogar die Flügel ein- und ausklappen. Rund 19 Gruppen waren am Samstag nach Bekond gekommen - darunter die Bekonder Kinder-Hoheiten Prinzessin Emma I. vom Stein der Weisen und Hofdame Enija I. vom Feuerkelch und die Leiwener Hoheiten Prinzessin Bettina I. aus dem Hause Boht, Helferin für Eltern und Kinder in Not und Prinz Ronnie I. aus dem Tulpenland an der Mosel er seine Liebe fand. Nach dem Umzug wurde im Bürgerhaus Bekond mit DJ Crisu weitergefeiert.