Kordel (sjs) Rund 900 Zugteilnehmer (38 Fußgruppen und 24 Wägen) haben am gestrigen Sonntag beim Umzug des Karnevalsverein Kordel 1980 e.V. teilgenommen. Trotz leichtem Regen kamen viele Menschen nach Kordel und jubelte den Aktiven an der Strecke entgegen und sorgten für eine tolle Stimmung. Neben den Gastvereinen u.a. aus Butzweiler, Ehrang, Gilzem, Idesheim, Newel, Rodt, Welschbillig und Zemmer waren natürlich auch die Heimatvereine in den Straßen von Kordel unterwegs.