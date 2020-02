Karnevalsumzug in Ralingen 2020

Das Wetter hätte schlimmer sein können, aber Wikinger lassen sich von ein bisschen Regen nicht den Spaß verderben und der Cultur- und Carnevalverein Roalinger Kweischrek kam bei seinem Umzug mit einem eigenen Drachenboot angereist. Die Kweischrek-Karnevalisten waren so überzeugend gekleidet, dass sie direkt in der Serie "Vikings" hätten mitspielen können. Rund 25 Gruppen (davon rund zehn Wagen) nahmen am Umzug teil, dabei unter anderem Medusen, Hippies und Frauen in Ganzkörper-Winddrachen-Kostümen.