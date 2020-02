Das Rathaus in Kell am See bleibt am Weiberdonnerstag geschlossen. Schließlich ist Saarburg nun Hauptsitz der Verbandsgemeinde-Verwaltung. Doch die Narren aus Kell und Umgebung lassen es sich nicht nehmen, am Nachmittag vor dem Bürgerbüro die Schlüssel der Macht an sich zu reißen.