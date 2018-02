Sitzung Schweich SKV

Ein Frauen-Triumverat wacht beim SKV-Karneval in Schweich vom Thron aus über das Geschehen. Unter ihrer Herrschaft wurde am Fastnachtssamstag bei der Galasitzung in der Halle am Bodenländchen ausgelassen gefeiert: Mit Musik, schlagfertigen Büttenrednerinnen und vielen hochkarätigem Tanzdarbietungen. Ein Frauen-Triumverat wacht beim SKV-Karneval in Schweich vom Thron aus über das Geschehen. Unter ihrer Herrschaft wurde am Fastnachtssamstag bei der Galasitzung in der Halle am Bodenländchen ausgelassen gefeiert: Mit Musik, schlagfertigen Büttenrednerinnen und vielen hochkarätigem Tanzdarbietungen. weniger

Frauen an die Macht: Das Triumverat verliest seine Ideen für die närrische Herrschaft. Das mit Witz, Charme, Musik und akrobatischem Tanz bedachte Narrenvolk jubelt den Herrscherinnen zu.

In der Schwebe: Mit ihrer "Zirkusmanege" setzt die Schowtanzgruppe des SKV in der Schweicher Halle am Bodenländchen den eindrucksvollen Schlusspunkt eines tänzerisch hochkarätigen Programms der Galasitzung.

