Am Fastnachtssamstag eroberten die Narren Langsurs Straßen. Die 13 Wagen und Fußgruppen des Umzugs wurden von Zuschauern entlang der Strecke begeistert begrüßt.

Umzug Langsur Die Porta ist jetzt ganz billig zu haben: Langsurs Narren greifen in ihrem Motivwagen den Abdruck des Trierer Wahrzeichens auf der Zwei-Euro-Münze auf. Zusammen mit zwölf weiteren Wagen und Fußgruppen ziehen die "Laasa Gääken" am Fastnachtssamstag durch den Ort. Da gibt's Popcorn direkt aus der Maschine für die Kinder, stärkende Getränke für die Erwachsenen von den "Bratzelgecken" und natürlich reichlich Stimmungslieder - beispielswiese vom Musikverein Langsur. Entlang der Strecke, die in Schleifen zur Kulturhalle führt, begrüßen deutsche und luxemburgische Zuschauer begeistert den Zug.