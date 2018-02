Fest in Narrenhand waren am Fastnachtssamstag die Straßen in Wintersdorf. 14 Wagen und Fußrguppen, vom Musikverein Wintersdorf bis zum "Saloon" des KV Vollrack, beteiligten sich am Umzug. Die vielen lästige Umleitung wegen der Bauarbeiten an der L418 verabeitete das Mandolinenorchester Wintersdorf in einem spöttischen Motivwagen. Fest in Narrenhand waren am Fastnachtssamstag die Straßen in Wintersdorf. 14 Wagen und Fußrguppen, vom Musikverein Wintersdorf bis zum "Saloon" des KV Vollrack, beteiligten sich am Umzug. Die vielen lästige Umleitung wegen der Bauarbeiten an der L418 verabeitete das Mandolinenorchester Wintersdorf in einem spöttischen Motivwagen. weniger

Umzug Ralingen-Wintersdorf Etliche Kilometer mehr: Die Umleitung wegen der Bauarbeiten an der L418 stellt die Nerven vieler in Wintersdorf auf eine Belastungsprobe. Mit Humor nehmen es die Närrinnen und Narren vom Mandolinenorchester und rechnen in ihrem Motivwagen mit der Umleitung ab. "Ralingen ca.250 km ", ist auf einem der Straßenschilder zu lesen. Gemeinsam mit 13 weiteren Fupßgruppen und Wagen, vom Musikverein Wintersdorf bis zum "Saloon" des KV Vollrack, zieht man am Fastnachtssamstag durch die Straßen in Wintersdorf.

Umzug Ralingen-Wintersdorf Ralinger Kleinbauer sucht Land: Um sein Anliegen zu verdeutlichen hat er zum Karnevalsumzug nach Wintersdorf gleich mal all seine Hühner und Schweine mitgebracht. Zusammen mit 13 weiteren Fupßgruppen und Wagen, vom Musikverein Wintersdorf bis zum "Saloon" des KV Vollrack, zieht der Bauernhof am Fastnachtssamstag durch die Straßen in Wintersdorf. Die Zuschauuer neben der Kirche empfangen die "tierischen Gäste" herzlich.

