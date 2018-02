Umzug Zemmer-Rodt

Kälte und Dunkelheit schrecken Narren in Zemmer-Rodt nicht: Unter dem Jubel hunderter Zuschauer zog am Weiberdonnerstag der Nachtunzug durch den Ort. weniger

Nachtumzug Zemmer-Rodt Gegen Eiseskälte in der Nacht hilft Feiern - mit dieser Überzeugung geben die Narren in Zemmer-Rodt am Weiberdonnerstag volle Energie. 22 Wagen, wie hier die Moonshiners, sowie acht Fußgruppen sorgen beim Nachtumzug für Stimmung und versorgen die Zusch auer mit Sekt und Co.. Durch Zemmerer Straßeund Mainzstraße zieht der närrische Lindwurm ins Dorfzentrum, wo alle Teilnehmergruppen namentlich vorgestellt und mit lauten Helau-Rufen begrüßt werden. Gäste von nah unf fern - von Fell bis Trittenheim - rollen mit ihren Wagen vor. Nach dem Zug feiern die besonders Kälteresistenten rund ums Festzelt weiter.