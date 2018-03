Warentester und Wadenkrämpfe: Kappensitzung in Freudenburg

Von Dirk Tenbrock

„Manege frei – hereinspaziert in das bunte Narrenzelt“: Ausgelassene Stimmung herrscht am Abend unter den exakt 202 Zuschauern der Kappensitzung des Freudenburger KarnevalsKlub (FKK) im ausverkauften Bürgerhaus. Schon früh standen die Närrinnen und Narren auf den Stühlen und Tischen und feierten die Akteure auf der Bühne unter dem Motto: „Alles klar beim FKK, Foasent in der Zirkuswelt“. Tiere gab es zwar keine, dafür aber mutige und professionelle Darsteller, die sich vor allem in den Tanznummern austoben konnten. Bei dem mit Musik aus den Achtzigern angetriebenen Männerballett erschallte großer Jubel schon vor der Pause.

Die Akteure: „De Fräädenboorjer TöPerten (Michael Thömmer, Petz Stephany), „Die zwei lustigen Drei“ (Max Töpfer und David Carl), „Das Gardemädchen-Double“ (Michael Thömmes), FoKi - Testung Warenstift „Der Raketentest“ (Jürgen Folz, Detlef Kitzinger), „De Bekisch“ (Frank Jäger), FoKi-Testung Warenstift „Der hochprozentige Test und der Morgen danach“ (Jürgen Folz, Detlef Kitzinger). Tanzgarden: Tanzbienen, Tanzmäuse, Königs-Garde, „Die Evergreens“, Männerballett „Altgold Wadenkrampf“, FKK-Männerballett (Trainerinnen: Mara Holbach, Anna Boesen, Anna Lukas, Sarah Kitzinger, Svenja Henn, Maike Basten), „Hofkapelle des MV Freudenburg“ (Leitung Markus Hettinger). Sitzungspräsident: Carlo Junk.

Die nächste Kappensitzung findet am Samstag, 3. Februar, 20.11 Uhr, statt.