Weiberfastnacht mit Rathauserstürmung und närrisches Treiben auf dem Hauptmarkt

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger

Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. Das Trierer Prinzenpaar erstürmte das Rathaus am Augustinerhof und nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Gewahrsam. Beim Auftakt des Strassenkarnevals auf dem Hauptmarkt konnte das Prinzenpaar den Stadtschlüssel an sich nehmen, nachdem zuvor ein erster Versuch im Amtszimmer aufgrund heftigster Gegenwehr des Stadtoberhauptes gescheitert war. weniger