Nachtumzug Gönnersdorf Ganz Gönnersdorf ist eine Partymeile. Bunt, laut und leuchtend kroch der närrische Lindwurm am Freitagabend durch die Hauptstraße der Gemeinde. Rund 30 Wagen nahmen am Nachtumzug teil und wurden von den bestens gelaunten Jecken am Straßenrand gefeiert.