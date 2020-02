Karnevalsumzug in Darscheid Darscheid. (AIX) Mit 15 Wagen und Fußgruppen haben die Karnevalisten in Darscheid ihren Straßenkarneval gefeiert. Natürlich durfte dabei auch die Diskussion um die Bioabfälle nicht fehlen und so zog ein überdimensioniertes Müllfahrzeug die Aufmerksamkeit der mehreren hundert Zuschauer auf sich. Aber auch die Fußgruppen, wie die schießwütigen und trinkfesten Jäger oder eine bunte Truppe im 80er-Jahre-Stil begeisterten das Publikum.