In Pem gehts rund: Am Veilchendienstag werden traditionell nochmals alle Reserven mobilisiert, um den Karnevals-Endspurt in der Vulkaneifel beim Umzug in Pelm zu bestehen. Noch mehr rund geht es demnächst sowieso in Pelm, da die Kreuzung B410/L27 zu einem großen Kreisverkehr umgebaut wird. Und das haben die Pelmer Mädchen der einheimischen Ulkvögel eindrucksvoll in hübsch gestalteten Kostümen präsentiert. Mit dem Hauptwagen der Pelmer Ulkvögel wiederum wurde thematisiert, dass es im Gesteinswerk derzeit gar nicht so rund geht wie gewünscht, denn der Brennofen scheint kaputt zu sein. Ansonsten, so versicherten die Narren, von denen einige dort arbeiten, sei aber alles in Ordnung mit der Firma. In Ordnung, nein bestens, waren auch das Wetter und die Stimmung des Publikums. Das erfreute sich dem rund zwei Dutzend Wagen und Gruppen großen Umzug und den Kamelle, die es regnete, sowie an der Sonne, die schien. Nach dem Zug wurde noch heftig in der Turnhalle gefeiert - bis die Letzten Reserven aufgebraucht waren.

