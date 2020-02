Umzug Müllenborn mh

Narren trotzen Wind und Wetter in Müllenborn Narren trotzen Wind und Wetter in Müllenborn Gerolstein-Müllenborn (mh) Mit erneut knapp 30 Gruppen und Wagen war der Umzug in Müllenborn, wo Hunderte Jecken von MüKaRoOs (Müllenborn, Kalenborn, Roth und Oos) und befreundeter Gruppen für Stimmung sorgten, wieder beachtlich groß. Und bunt: Dafür sorgten schräge Vögel wie die Krähen aus Roth ebenso wie elegante Erscheinungen á la Karneval in Venedig - vielleicht eine Anspielung auf den umgebauten Stausee, der aus Müllenborn beinahe so etwas wie ein Dorf an der Lagune macht. Beinahe.