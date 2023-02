Der Karnevalsverein Weiberröck zieht am Rosenmontag bei strahlendem Sonnenschein mit zehn Gruppen durch Orenhofen zur After Zoch Party in der Eifellandhalle. Ein Wagen aus Zemmer ist auch dabei. Als Fußgruppen des Orenhofener Karnevalsvereins präsentieren sich unter anderen die Jugendgarde, Kindergarde und Tanzsportgarde mit ihren Solomariechen. Vor dem Oawa Loadn spielt der Musikverein.