Orenhofen : Weiberröck sorgen für jecke Stimmung

Foto: TV/(sys) Sybille Schönhofen 26 Bilder Weiberröck sorgen für Stimmung in Orenhofen

Orenhofen Der Karnevalsverein Weiberröck zieht am Rosenmontag bei strahlendem Sonnenschein mit zehn Gruppen durch Orenhofen zur After Zoch Party in der Eifellandhalle. Ein Wagen aus Zemmer ist auch dabei.

