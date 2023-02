Karneval : Flower Power in Freudenburg

Freudenburg (red) Unter dem Motto „Flower Power“ veranstaltete der „Freudenburger Karnevalsclub 2006“ seine beiden Kappensitzungen. Es waren zwei erfolgreiche Sitzungen in einem restlos ausverkauftem Bürgerhaus.

Die Sitzungspräsidenten, die Ober-Hippies David Carl und Max Töpfer, nahmen die Besucher mit auf eine Reise in die Flower-Power-Zeit. Zusammen mit dem Sechser-Rat und Kinderkönig Carlo dem I. (Carlo Bauer) marschierte König Michael der I. (Michael Ludwig) ein. Mit Gardetänzen, Männerbalett und Büttenreden wie etwa die des Obermessedieners Tömpi (Michael Thoemmes), des legendären Paul Pootzemers – in diesem Jahr als „Sitzungspräsident“ (Frank Jäger), des Fitness-Duos (Biggi Hurth und Katrin Altenhofen) und natürlich dem Beitrag der Testung Waren Stift Foki und Daniela (Jürgen Folz, Detlef Kitzinger und Daniel Wendt) wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am Ende heizten Prilblumen 23 (Janine Erler, Volker Schmidt, Jürgen Folz & Detlef Kitzinger) dem Publikum so richtig ein. Dank gebührt nicht nur den Akteuren, Helfern, Garden, Tanzgruppen, Trainerinnen & Trainern sondern auch der treuen Hofkapelle unter der Leitung von Markus Hettinger. Es geht weiter mit der Kinder-Kappensitzung am Donnerstag 16. Februar, und dem großen Umzug am Fastnachtsonntag. Foto: FreudeNburger Karnevalsclub