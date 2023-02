Drei Sitzungspräsidenten, viele Büttenvorträge, viel Nachwuchs und kritische Töne Eine Premiere in mehrfacher Hinsicht bot die die erste gemeinsame Sitzung der beiden traditionellen Trierer Karnevalsgesellschaften, KG Trier-Süd und der KG „Onner Ons“ in der gut besuchten City Hall des FourSide Hotel Trier. Mit gleich drei Sitzungspräsidenten (Christian Klein KG Trier-Süd, Joachim Wagner und Harald Reinhard von „Onner Ons“) starteten sie in die närrische Session, präsentieren viele Neulinge in der Bütt und ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Es gab viel Komik, aber auch kritische Töne