Zalawener Duckentcher „Künstler des Jahres“ beim Ordensfest in der Orangerie Das Ordensfest 2023 der KG „M´r wieweln noch“ stand ganz im Zeichen deutsch-französischer Freundschaft unter dem Motto „Wieweler France…von der Provinz in die Provence“. Nach einem wahren Reigen an Ordensverleihungen wurden als „Künstler des Jahres“ die Zalawener Duckentcher ernannt. Die höchste Auszeichnung des Abends, den „Orden gegen den Trierischen Ernst“ verlieh Vorjahrespreisträger Alex Rollinger an den Trierer Oberbürgermeister Wolfgang Leibe. Ein(anonymer) Spender erstand das eindrucksvolle Bühnenbild und schenkte es der Stadt Trier. Leibe bedankte sich und stellte fest: „Dieses Bild muss nach Metz!“