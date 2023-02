Galöa-Kappensitzung der Kröver Reichsnarren „Die Narren sind wieder los!“, hieß es am Samstag an der Mittelmosel. Der Karnevalsverein Kröv lud zur ersten Gala-Kappensitzung in die Reichsnarhalla (Mittelmoselhalle). Nach dem Einzug des Prinzenpaares Prinz Jean-Conner I. und Prinzessin Saskia I. Folgten rund 20 Programmpunkte voller närrischer Unterhaltung. Die ReichsNarhalla, der Veranstaltungsort der Kröver Reichsnarren war mit 400 Gästen ausverkauft.