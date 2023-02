Fotos​: Möhnenabend Altrich

Möhnenabend Altrich Zum Auftakt in die fünfte Jahreszeit luden am Samstag Abend die Altricher Möhnen zu ihrer traditionellen Sitzung. Nach der Begrüßung durch Obermöhn Petra Kappes folgte die im Kern doch eher heitere „Schlechte-Laune-Sitzung“ mit verschiedenen Sketchbeiträgen und Tanzeinlagen. Die Lieserperlen zeigen ihre "Kölschen Füße" und Ramona Theis gab Einblicke in die Welt einer rasenden Reporterin. Welche Auswirkungen der Lehrermangel in der heutigen Zeit habern kann, zeigten im Anschluss Marion Raatz, Heike Proost, Andrea Neumann, Susi Arent, Susi Lehnen, Petra Kappes und Marita Valerius.