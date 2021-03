Mitarbeiterinnen des britischen Gesundheitsdienstes NHS halten am 23.3.2021 nach einer Schweigeminute am St Thomas' Hospital Blumen zum Niederlegen. In Großbritannien wird am Jahrestag des ersten Lockdowns zum Gedenken an diejenigen, die während der Corona-Pandemie gestorben sind, ein Nationaler Tag der Besinnung abgehalten.