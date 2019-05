23. Motorradwallfahrt Klausen

Motorradwallfahrt mit neuen Impulsen Zum 23. Mal fand im Wallfahrtsort Klausen die Motorradwallfahrt statt. In diesem Jahr war der Gottesdienst, aus organisatorischen Gründen, in der Kirche, die voll besetzt war. In den Jahren zuvor war er im Park. Eine Besucherin meinte, dass die Stimmung während der Messe im Gotteshaus andächtiger gewesen sei. Musikalisch umrahmte der Klausener Chor "feel the spirit" die Veranstaltung. Insgesamt waren 500 Motorradfahrer aus dem Kreis, den Nachbarkreisen und dem Saarland nach Klausen gekommen. Anschließend ging es zur Segnung und auf die Korsostrecke rund um Ort. chb Motorradwallfahrt mit neuen Impulsen Zum 23. Mal fand im Wallfahrtsort Klausen die Motorradwallfahrt statt. In diesem Jahr war der Gottesdienst, aus organisatorischen Gründen, in der Kirche, die voll besetzt war. In den Jahren zuvor war er im Park. Eine Besucherin meinte, dass die Stimmung während der Messe im Gotteshaus andächtiger gewesen sei. Musikalisch umrahmte der Klausener Chor "feel the spirit" die Veranstaltung. Insgesamt waren 500 Motorradfahrer aus dem Kreis, den Nachbarkreisen und dem Saarland nach Klausen gekommen. Anschließend ging es zur Segnung und auf die Korsostrecke rund um Ort. chb weniger

