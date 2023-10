Fotostrecke Bilder des Tages

7. Oktober, Palästinensische Gebiete, Gaza-Stadt: Am Himmel sind Raketen zu sehen, die in Richtung Israel fliegen. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am frühen Samstag (07.10.2023) unerwartet Dutzende von Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert und damit nach Angaben der Armee in mehreren Städten des Landes Warnsirenen ausgelöst.