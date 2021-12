Familienministerin Anne Spiegel (40, Grüne) bringt Ampel-Erfahrungen als ehemalige Familien- und Umweltministerin in Rheinland-Pfalz mit. Dort ging sie als erstes Kabinettsmitglied 2018 in den Mutterschutz, um ihr viertes Kind auf die Welt zu bringen. Spiegel will Familien stärken und Kinder besser schützen. In Mainz geriet Spiegel wegen formeller Fehler bei einer Stellenbesetzung in die Schlagzeilen.