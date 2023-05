Fotostrecke Bilder des Tages

7. Mai, Großbritannien, Slough: Kate, Prinzessin von Wales, versucht sich im Bogenschießen neben Prinz William und Prinz George, während sie zusammen mit Freiwilligen bei der Renovierung und Verschönerung der 3rd Upton Scouts Hut in Slough im Rahmen des Big Help Out anlässlich der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla helfen. Laut Angaben des Buckingham Palast überlässt das frisch gekrönte Königspaar die «Big Help Out»-Freiwilligenarbeit und die «Big Lunch»-Feierlichkeiten am Krönungswochenende dem Rest der königlichen Familie. Die Krönung von König Charles III. fand am 6. Mai 2023 in London statt.