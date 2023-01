Nackig und ein bisschen speckig: der Nacktmull im Dresdner Zoo. Nacktmulle haben einen 5 bis 15 cm langen Körper. Sie wiegen ungefähr 30 bis 50 Gramm. Ihren Namen verdanken sie der Tatsache, dass ihre geringe und sehr feine Behaarung mit Ausnahme von einigen Sinneshaaren kaum wahrnehmbar ist und sie daher nackt erscheinen. Ohne Sauerstoff können Nacktmulle bis zu 18 Minuten überleben. Nacktmulle können bis zu 30 Jahre alt werden. Sie haben ihre Heimat in großen unterirdischen Bauten in den Halbwüsten Ostafrikas, speziell im Süden Äthiopiens, in Kenia sowie Somalia.