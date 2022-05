2. Mai, Indien, Ahmedabad: Eine Frau arbeitet in einem Kohlendepot in Ahmedabad. Eine ungewöhnlich frühe und brutale Hitzewelle versengt Teile Indiens, wo Millionen von Menschen von akuten Stromengpässen betroffen sind. Die Nachfrage nach Strom ist auf ein Rekordniveau gestiegen. Die Kohlevorräte vieler Wärmekraftwerke gehen bedrohlich zur Neige, so dass es in mehreren Bundesstaaten täglich zu Stromausfällen kommt. Die Engpässe führen dazu, dass die lange Abhängigkeit Indiens von der Kohle, die 70 % der Elektrizität des Landes produziert, in Frage gestellt wird.