3. Januar, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) steht in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin mit Erzbischof Nikola Eterovic, Apostolischer Nuntius in Deutschland, vor einem Bild des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. Steinmeier hat sich in in der Apostolischen Nuntiatur in das Kondolenzbuch zum Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. eingetragen.